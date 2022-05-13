Також українські захисники знищили два ворожих танки, один БТР, п'ять БМП, одну БМД, два міномети, два безпілотники та два артилерійські тягачі.

За добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували близько 130 російських окупантів.

Про це повідомило командування ОТУ "Схід" у Facebook.

"Протягом доби, 13 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, було нанесено вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники знищили до 130 російських окупантів, два ворожих танки, один БТР, п'ять БМП, одну БМД, два міномети, два безпілотники та два артилерійські тягачі.

Як повідомляв УНІАН, загалом на Донецькому і Луганському напрямках сьогодні відбито 10 атак російських окупантів.

Українські військові знищили 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки і 7 ворожих автомобілів, а також три безпілотники "Орлан-10".

Вас також можуть зацікавити новини: