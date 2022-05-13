Підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

На Донецькому і Луганському напрямках сьогодні відбито 10 атак російських окупантів.

Як повідомили в Угрупованні Об’єднаних сил, ситуація на Донбасі складна, але контрольована.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки.

"Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу, що минає, військовослужбовці знищили:

5 танків;

5 артилерійських систем;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

7 ворожих автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донецькому і Луганському напрямках українські захисники відбили 18 атак російських окупантів і "демілітаризували" 13 російських танків.

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