Чотири дрони Shahed збито над Запорізькою областю, а один "Орлан-10" – над Донецькою.

Над Запорізькою та Донецькою областями українські військові збили п'ять ворожих безпілотників. Чотири з них – іранські дрони Shahed, якими російські окупанти атакують обʼєкти критичної інфраструктури України.

"Чергова ворожа атака дронів на критичну інфраструктуру регіону. За результатами роботи ППО в Запорізькій області знищено 4 "Шахеди", – повідомляє повітряне командування "Схід".

Зазначається, що ще один ворожий безпілотник – "Орлан-10" – ліквідований на території Донецької області.

Відео дня

Російські атаки дронами по Україні

Армія РФ за вечір 10 лютого здійснила пуск 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 по території України. Всі БПЛА вдалося знищити українським військовим.

Біля 04:00 10 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Хмельницьку область. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районі.

Раніше повідомлялося, що Іран модифікує ударні дрони-камікадзе Shahed-131, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Бойова частина, досліджена CAR, має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: