Уражено понад 54 тисячі цілей противника: Сирський розкрив ефективність дронів у грудні

Противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки Сил оборони..

У грудні операторами Сил безпілотних систем було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook за результатами щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференцзв’язку.

"Загалом, у грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе.Найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової", – наголосив він.

За його словами, спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. "Противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", – наголосив Сирський.

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Також відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем. "Беззаперечним лідером в цьому є полк БпС майора Роберта Бровді", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Зазначає, що заслухав доповіді командувача Сил безпілотних ситем ЗС України полковника Вадима Сухаревського, представників структурних підрозділів Генерального штабу, видів і родів Збройних Сил, різних складових Сил оборони щодо результатів роботи та розвитку спроможностей підрозділів БпС - авіаційних і наземних безпілотних комплексів та безекіпажних морських катерів. Додав, що йшлося про високотехнологічні розробки в галузі БпС та РЕБ і застосування їх на полі бою, а також протидію новітнім зразкам техніки противника.

Сирський повідомив, що окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади (навколо якої був скандал щодо її формування, забезпечення і втечі з неї частини військових – УНІАН), також проблемним питанням, які необхідно вирішити.

"Збільшуємо кількість бригад із посиленою безпілотною складовою. Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму. Поставив задання на січень, відзначив кращих воїнів підрозділів БпС", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Дрони на війні

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський доручив у 2025 році виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду сказав, що також українські підприємства планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів.

Він наголосив, що загалом на оборону і безпеку заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень

За словами глави уряду, українські підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів. Також у межах проєкту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

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