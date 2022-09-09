Зокрема, ситуація на фронтах в Харківській області дуже впливає на рішення Путіна.

Успішні дії Збройних сил України на фронтах дуже сильно впливають на рішення президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив колишній депутат Держдуми, юрист та правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Путіна є причини для нервозності через ситуацію на фронтах в Україні. І це очевидно. Це є першою і головною причиною його неадекватної поведінки. Ми всі прекрасно знаємо, що зараз для російської армії ситуація стає все складнішою. Тому через це він може приймати неправильні рішення. Через ситуацію на фронтах, Путін може приймати рішення, які призведуть зовсім до інших результатів", - пояснив експерт.

Відео дня

За словами Фейгіна, ситуація на фронтах в Харківській області дуже впливає на Путіна.

"Очевидно, чому Путін сьогодні збирає Радбез РФ. Зокрема, через ситуацію в Харківській області. Оскільки втрата захоплених територій Харківської області для них дуже погана перспектива. Тому слід очікувати, що його рішення можуть призвести до катастрофічних наслідків для Росії", - підсумував він.

Нагадаємо, на думку Фейгіна, у Путіна можуть бути оперативні двійники.

Вас також можуть зацікавити новини: