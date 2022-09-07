На публіку випускати двійника дуже ризиковано, зазначив юрист.

У президента Росії Володимира Путіна можуть бути оперативні двійники.

Оперативних двійників не випускають на публіку, розповів колишній депутат Держдуми, юрист та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю журналісту та засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.

За його словами, випускати двійника на публіку дуже ризиковано. Співбесідник додав, що дуже важко подати абсолютно однакових людей.

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"…У нього є двійники оперативні: так, щоб, якщо когось уб'ють, то не його. У трьох машинах поїхало троє людей - кого грохнули, не зрозумієш. У це я охоче повірю. Але все-таки випускати двійника просто на публіку дуже ризиковано. Якби я дізнався про таке, це б мене дуже здивувало", - додав екс-депутат.

Раніше у ЗМІ не раз з’являлася інформація, що на публіці нібито замість Володимира Путіна були його двійники. Низка експертів пояснювали зміни у зовнішності президента РФ роботою пластичних хірургів.

На початку серпня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що російського президента можуть замінювати двійники.

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