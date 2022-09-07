У президента Росії Володимира Путіна можуть бути оперативні двійники.
Оперативних двійників не випускають на публіку, розповів колишній депутат Держдуми, юрист та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю журналісту та засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.
За його словами, випускати двійника на публіку дуже ризиковано. Співбесідник додав, що дуже важко подати абсолютно однакових людей.
"…У нього є двійники оперативні: так, щоб, якщо когось уб'ють, то не його. У трьох машинах поїхало троє людей - кого грохнули, не зрозумієш. У це я охоче повірю. Але все-таки випускати двійника просто на публіку дуже ризиковано. Якби я дізнався про таке, це б мене дуже здивувало", - додав екс-депутат.
Раніше у ЗМІ не раз з’являлася інформація, що на публіці нібито замість Володимира Путіна були його двійники. Низка експертів пояснювали зміни у зовнішності президента РФ роботою пластичних хірургів.
На початку серпня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що російського президента можуть замінювати двійники.