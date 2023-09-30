Під Курдюмівкою росіяни вбили Володимира Миронюка.

В Україні на передовій загинув герой-фотограф Володимир Миронюк під позивним "Джон", який допомагав показувати світу подвиги ЗСУ своїми світлинами.

Про його загибель під Курдюмівкою (Донецька область) повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Facebook. За його словами, Володимир помер "з фотоапаратом у руках". "З кадрами останнього, найризикованішого репортажу...", - додав Бутусов.

Він зазначив, що Миронюк не був професійним солдатом або фотографом, але його світлини бачило чимало українців. Часто саме до нього люди зверталися, намагаючись знайти останні фото рідних, вже загиблих бійців з передової.

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За життя фотограф казав, що його не цікавлять "великі гроші", він воліє працювати "одинаком", без журналістського посвідчення. Миронюк зазначав:

"Кілька разів було так, що єдине фото, які залишились про людину на її могилі - моє. Я відчуваю себе корисним бути там, серед них (на фронті, серед ЗСУ - УНІАН), і я цим пишаюсь.."

Бутусов вказав, що на момент загибелі Миронюку було 59 років. Він був українцем, але мав американське громадянство. Тривалий час він працював в Америці дальнобійником. Коли в Україні почався Майдан (Революція Гідності 2014 року), фотограф повернувся до України.

У боях за Україну загинув доброволець із Британії

31 серпня стало відомо про смерть добровольця з Британії Семюеля Ньюї, який понад рік захищав Україну у війні з РФ. Він загинув від рук окупантів в боях на сході, у віці 22-х років. Про трагедію повідомив його брат Деніел.

Зазначалося, що Семюел приїхав до України у складі іноземного загону "Темні ангели". За словами Деніеля, його брата обурював російських імперіалізм, тому він відправився на війну у віці 21 року.

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