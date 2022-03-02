Вже сьомий день в Україні йде війна.

24 лютого 2022 року Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і розв'язала тут повномасштабну війну, в результаті якої гинуть українські військові і мирні жителі, серед яких і маленькі діти.

Окупанти обстрілюють як військові частини, аеродроми, державні установи, школи та садочки, так і житлові масиви. Під приціл російських військових потрапили багато міст України, в тому числі і Енергодар.

Зараз мережею розповсюджується відео, на якому російські окупанти кидають гранати у мирних жителів. Також вони відкрили вогонь по людях. Вже є постраждалі.

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