Російські окупанти не перший день намагаються знищити місто Очаків.

В Очакові Миколаївської області збитий російський літак Су-25, пілоти взяті в полон.

Про це говориться у повідомленні Військово-Морських сил Збройних сил України в соціальній мережі Facebook.

"Російська Федерація вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення. Але Україна мужньо обороняється. Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взяли в полон", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що збитий літак вилетів у свій останній політ із захопленого в 2014 році аеродрому в місті Саки (Новофедорівка) в окупованій Росією Автономній Республіці Крим.

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