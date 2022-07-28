Перелякані окупанти відкрили вогонь з автоматів.

Маріупольська група спротиву "Немезіда" передала "привіт" окупантам.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. 21:56 свист та вибух", - написав він.

Радник мера зазначив, що перелякані окупанти відкрили вогонь з автоматів.

"Досі думаєш що ти в глибокому тилу? Привіт тобі від "Немезіди". А крові на переливання в лікарні немає. Відплата, вона вже не просто поруч. Відплата - на марші", - додав Андрющенко, звертаючись до окупантів.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що у Маріуполі щодня збільшується спротив російським окупантам.

Зокрема, містяни розклеїли наліпки з прапором України на всій території Маріуполя.

"Наші партизани нагадують, що Маріуполь – був, є і буде Україною, щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись. Тому що Немезіда не спить. І відплата - поруч", - писав він.

На думку мера Маріуполя Вадим Бойченка, окуповане російськими терористами місто буде звільнено наприкінці поточного року - на початку 2023-го.

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