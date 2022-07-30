В організації заявили, що "шоковані" відеороликом.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні відреагували на відео з тортурами та вбивством українського військового.

Про це йдеться у дописі на сторінці Місії у Facebook.

У дописі, зокрема зазначається, що катування військовополонених та осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), та страти без належного судового розгляду - це воєнні злочини.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних із ними озброєних груп. На одному з відео видно, як закатованому військовослужбовцю стріляють в голову, а його тіло тягнуть у рів. У разі підтвердження ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що це лише останнє з серії відео, на яких задокументовані "катування та позасудові страти військовополонених і осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), вчинені воюючими сторонами".

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження після появи відео з катуванням українського військовополоненого (провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Зокрема, до ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця ЗСУ.

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