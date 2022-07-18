Серед них – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів.

Поліція ідентифікувала 17 катів з "МГБ" так званої "ДНР" та калінінської колонії, які знущалися з полонених українців.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Як зазначила начальник Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції Христина Подиряко, у 2014 році на території Донецькій області була створена терористична організація – так звана "бананова республіка "ДНР", а до її складу увійшли незаконні "министерство государственной безопасности" "ДНР" та "Калінінська виправна колонія №27". Тобто "каральні органи, метою яких було знищення українців", додали у поліції.

"Незаконні арешти і викрадення людей, катування і утримання в нелюдських умовах – це і є особливості їх терористичної діяльності за невизнання так званої "Донецької народної республіки" та співпрацю з українською владою. Аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих "злочинах", в'язнів заживо хоронили, імітували їхній розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей", - розповів заступник начальника Управління організації розслідування злочинів Дмитро Шевчук.

У поліції навели кілька уривків із допитів постраждалих від рук терористів: "Мене примотували до металевого стовпа обличчям донизу, при цьому одягали на пальці рук та ніг електричні дроти, через які періодично, упродовж декількох годин, подавали струм та обливали водою, били гумовими палицями по стопах, наносили удари прикладом і ногами, прострелили ногу та сечовий міхур. Потім відвезли до свинарника, де залишили на ніч без взуття, внаслідок чого сталося обмороження ніг".

Зауважується, що складність встановлення фігурантів полягала в тому, що під час катувань вони, як правило, ховали обличчя, ніколи не зверталися один до одного на ім'я, а лише за позивними. Через це постраждалі часто не могли їх навіть впізнати.

У поліції зазначили, що з початку вторгнення Росії на територію України правоохоронні органи розслідують понад 1 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення катувань та жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими.

До лав каральних органів, крім росіян, вступили громадяни України, які організували та підтримували діяльність незаконних воєнізованих формувань, а також вчиняли кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, честі та гідності громадян. Це – зрадники, які залишилися на тимчасово окупованій території та перейшли на бік ворога, наголосили у поліції.

"Перелік звірств, яким терористи піддавали українців, шокує. Це катування електричним струмом, систематичне побиття, насильницькі дії сексуального характеру, випалювання шкіри, вогнепальні поранення рук та ніг, спилювання зубів, виривання нігтів, вирізання геніталій... І все це супроводжувалося психологічним тиском", - сказав Шевчук.

Так, правоохоронцям вдалося ідентифікувати 17 осіб, які знущалися над українцями. Серед них – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів.

Усі фігуранти підозрюються у державній зраді, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням та військовополоненими. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальників нещодавніх ворожих обстрілів по Миколаївщині.

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