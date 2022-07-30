Раніше в мережі з'явилося відео з катуванням українського військовополоненого.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголошує, що російські окупанти, які причетні до звірств над українськими військовими, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Telegram-каналі.

"Наджорсткі звірства стали візитівкою російської армії. Катування та жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими є одним з найпоширеніших видів воєнних злочинів, які вчиняють російські військові на нашій землі", - наголосив Костін.

Генпрокурор зазначив, що розслідування цієї категорії злочинів є одним з основних пріоритетів Офісу генерального прокурора.

"Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося у соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви. Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних Сил України з боку окупантів від якого здригнулися навіть прокурори та слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств та катувань", - наголосив Костін.

Він повідомив, що за його дорученням прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, негайно розпочали досудове розслідування.

Зокрема, розслідування здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

"Паралельно прокурорами були надіслані термінові запити до Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони, надані відповідні доручення оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України з метою встановлення всіх обставин події та причетних осіб", - заявив Костін.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження після появи відео з катуванням українського військовополоненого (провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Зокрема, до ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця ЗСУ.

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