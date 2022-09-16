Разом з "прокурором" ліквідовано і його заступника.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що так званого "генпрокурора ЛНР" ліквідовано у ході розбірок місцевих злочинних угрупувань.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі", - зазначив Подоляк.

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Інша версія, за його словами, - зачистка Росією свідків воєнних злочинів.

"Слідство покаже", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поінформував, що сьогодні у Луганську внаслідок вибуху в будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР" загинули "генпрокурор" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Вибух стався зсередини будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР".

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