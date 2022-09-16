Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що так званого "генпрокурора ЛНР" ліквідовано у ході розбірок місцевих злочинних угрупувань.
Про це Подоляк написав у Twitter.
"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі", - зазначив Подоляк.
Інша версія, за його словами, - зачистка Росією свідків воєнних злочинів.
"Слідство покаже", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поінформував, що сьогодні у Луганську внаслідок вибуху в будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР" загинули "генпрокурор" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.
Вибух стався зсередини будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР".