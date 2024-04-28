Подія сталася в місті Оренбург.

Сьогодні в російському Оренбурзі невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". В Головному управлінні розвідки МО України зреагували на подію.

Відомство нагадало, що два дні тому у Владикавказі нічний вогонь також знищив тепловоз "ЧМЕ-3". В ГУР показали унікальний ролик про пожежу, що зайнялася 28 квітня:

"ГУР МО України констатує - ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", - додали там.

Мета України - знищити логістику росіян

Наразі Україні важливо заблокувати можливість Росії поповнювати свій фронтовий ресурс з тилу - для цього вона має знищити її логістику. Про це ще минулого року згадував співголова Громадської Ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов. Він казав, що важливо завдавати системних ударів по залізничним вузлам та мостам.

Зокрема, логістичне забезпечення окупаційної армії слід обірвати не лишу у Криму, але й щодо Запорізької та Херсонської областей, акцентував він.

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