Такі лояльні "експерти" підтримували ідеї Кремля та намагалися довести необхідність України йти на поступки.

РФ намагається просувати наратив про свою "неминучу" перемогу та необхідність Україні йти на поступки. Країна-агресор хотіла це зробити через лояльних західних "експертів".

Їхні імена вже назвали у Центру протидії дезінформації при РНБО України.

У переліку таких "експертів" йдеться як про окремих спікерів, так і про установи, такі як центри досліджень та інститути. Усі вони просували кремлівські ідеї про "сильну" армію РФ, "неминучу" перемогу країни-агресора та необхідність поступок з боку України.

До списку потрапили:

Французький центр досліджень у сфері розвідки. Він опублікував аналітичне зведення, в якому частково йшлося про нібито "недосвідчених українських солдатів" та "професійну російську армію". Саме такі наративи вигідні для Кремля.

Екс-сенатор США Річард Блек. Він в інтерв’ю англомовним медіа розповідав про "неминучу" перемогу Росії. Свої ідеї він пояснював тим, що РФ нібито "не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО".

Італійський генерал Леонардо Трикаріко. Нещодавно він закликав ЄС відмовитись від "божевільної ідеї виграти війну в Україні" та схилити Україну до капітуляції, щоб "не провокувати Росію на застосування зброї масового ураження". Генерала могли підкупити росіяни, адже малоймовірно, що такі наративи він дійсно вирішив озвучити за власною волею.

Німецький Інститут Шиллера. Минулого тижня він провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни, учасники заходу дійшли висновку, що "конфронтація з РФ згубна для Німеччини та ЄС".

Усі ці "експерти" поширюють наративи Кремля не просто так. Через них РФ намагається нав'язати світу свою хибну точку зору. Проте мало хто вже вірить таким заявам, адже увесь світ бачить військові злочини РФ в Україні, звірства російських окупантів та цинічні заяви посіпак Путіна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що спецслужби РФ почали масове вкидання фейків про захисників "Азовсталі".

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