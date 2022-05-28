Спецслужби РФ почали досить активну і потужну інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб посварити українців.

Російські окупанти запустили масштабну інформаційно-психологічну операцію - поширюють фейки про полонених бійців з заводу "Азовсталь".

Про це заявив екс-командир полку "Азов" Максим Жорін.

За його словами, захисники Маріуполя, які перебували на території "Азовсталі", зараз перебувають під контролем Російської Федерації та майже без зв'язку.

Разом з тим спецслужби РФ почали досить активну і потужну інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб посварити українців, щоб не було спільних об'єднаних зусиль для повернення захисників Маріуполя додому.

Жорін зазначив, що зараз РФ "вкидає" багато неправдивої інформації.

"Начебто у різних підрозділів на "Азовсталі" була різна кількість їжі та що вони між собою не ділилися, що хтось краще, хтось гірше... розповідають, що начебто "азовців" мінятимуть першими, а на всіх інших - плюватимуть... Я звертаюся в першу чергу до рідних і близьких: сприймайте критично інформацію. Тим більше яка лунає з боку Російської Федерації. Я добре розумію, що зараз надзвичайно складний і емоційний час і іноді складно критично оцінювати ситуацію та аналізувати. Але ви повинні розуміти, що всю цю брехню ні в якому разі сприймати за правду не можна. Більш того, поширювати її не можна", - підкреслив Жорін.

Він закликав усіх об'єднатися, згуртуватися і повернути додому абсолютно всіх українських героїв.

Евакуація з "Азовсталі":

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

Для повернення захисників Маріуполя додому буде здійснена процедура обміну.

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