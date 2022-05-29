Він пояснив, що це суперечить правилам російської армії щодо застосування такої зброї.

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не вірить, що його країна використовуватиме тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

За його словами, в армії РФ існує правило, яке виключає застосування такої зброї у конфліктах. Дипломат зауважив, що Росія має дуже жорсткі умови щодо використання тактичної ядерної зброї, в основному, коли існує загроза існування держави.

"Це не має нічого спільного з поточною операцією", - сказав Келін.

Видання нагадує, що після вторгнення в Україну, Путін привів свої ядерні сили у стан підвищеної готовності, це було сприйнято як попередження.

Водночас російський диктатор звинуватив у розвитку агресії Захід і НАТО. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав це спробою відвернути увагу людей від невдач армії РФ в Україні.,

Тактичну ядерну зброю можуть використати на відносно малих відстанях. Водночас стратегічна ядерна зброя може знищувати цілі на набагато більшій відстані. Її застосування створює загрозу тотальної ядерної війни.

За різними даними, Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї.

Раніше сьогодні колишній перший радник британського уряду з національної безпеки Пітер Рікеттс заявив, що Путін може розглянути можливість завдання удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну.

Як повідомлялося, радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України."Ми тільки більше озвіріємо, відразу гарантую. Ніхто не просяде, навпаки, озвіріємо, зрозуміємо, що всі сентименти будуть відкинуті в стилі "не всі росіяни такі", "є Кремль - а є росіяни" - ця риторика вже не допоможе", - заявив Арестович, коментуючи можливість нанесення ядерного удару з боку Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: