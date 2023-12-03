Окупанти брешуть про Мар'їнку, бо там тривають бої.

В Силах оборони України розповіли, якою є ситуація в Мар'їнці Донецької області.

Зокрема, у речника Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна запитали про ситуацію в Мар'їнці з огляду на вихваляння пропагандистами РФ, що у місті російські прапори.

"На мар'їнському напрямку відбито 11 атак. Ворог завжди фантазував, завжди брехав. У цьому випадку він також бреше. Там тривають бої як в районі Мар'їнки, так і в районі Новомихайлівки", - відзначив Штупун в ефірі телемарафону.

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Окремо Штупун відповів на запитання стосовно того, як погодні умови впливають на ситуацію на фронті.

"Багнюка, скрізь дощі, вода, і тому важко як нашим оборонцям, так і ворогу. Тому зараз в основному працює саме піхота, бо не уся техніка скрізь може проїхати", - відзначив Штупун.

Крім того, речник сказав, з чим пов'язано активне застосування загарбниками керованих авіаційних бомб.

"Фронтову ударну авіацію - штурмовики та такі вертольоти як Ка-52, МіГ-24 - ми періодично збиваємо, як тільки вони потрапляють в зону дії нашого ППО. Користуючись тим, що наше ППО не може дістати на великій відстані, з якої скидають Су-35 і Су-34 керовані авіаційні бомби - це 50-70 км за лінією бойового зіткнення, тому ворог користується цим", - повідомив Штупун.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони України відбито 11 атак.

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