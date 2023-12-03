Відбулося 88 бойових зіткнень з армією РФ

Протягом минулої доби армія РФ спробувала реалізувати нові штурми проти військ України, але отримала "по зубах" на всіх напрямках, де відбувалися інтенсивні бойові дії.

Загалом оборонці України провели 88 бойових зіткнень з окупантами, уточнив Генштаб у своєму звіті станом на ранок 3 грудня.

На Куп’янському напрямку сили оборони стримали 7 атак ворога. Штурмові дії окупанти вели в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

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На Лиманському напрямку військові РФ намагалися досягти успіху штурмами в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Там ЗСУ відбили 4 атаки.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в 4 районах - Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Там українська армія відбила 21 атаку РФ. Водночас наші війська продовжують свій наступ південніше Бахмуту, закріплюються на досягнутих позиціях, нищать техніку та особовий склад окупантів.

На Авдіївському напрямку ворог намагається взяти Авдіївку "в кільце" штурмами, які реалізує за підтримки авіації. Однак захисники ОСУВ "Таврія" тримають оборону. Також війська України відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог все ще намагається пройти до Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні "штурми" в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник має амбіції відновити свої позиції в районах південніше Роботиного, а також західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Було стримано 12 атаки росіян.

Водночас армія України реалізує наступ на Мелітопольському напрямку та успішно утримує свої рубежі на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку. Там триває контрбатарейна боротьба.

ЗСУ відправили до пекла ще 930 солдатів РФ

Зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що наша армія "знесла" з лиця землі ще 930 загарбників. Загальні втрати армії РФ в Україні станом на 3 грудня склали 332 040 осіб.

Також за минулу добу армія України "відмінусувала" 4 танки, 8 артилерійських засобів РФ, 11 броньованих машин тощо.

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