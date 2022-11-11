Окупант був багатодітним батьком та брав участі у релігійних заходах.

Українські воїни ліквідували російського окупанта Романа Байбородіна - командира стрілецького відділення ЗС РФ.

Як повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у Facebook, смерть загарбника підтвердили на його батьківщині.

У некролозі зазначається, що окупант служив на контракті командиром стрілецького відділення в Мурманській області. Ймовірно, йдеться про 200-ту бригаду оперативного стратегічного командування "Північ". Звідти він вирушив до України, залишивши дружину та трьох дітей. Деталі ліквідації військового злочинця не зазначаються.

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8 листопада невтішна вдова Катерина Байбородіна у соцмережі повідомила, що поховають окупанта в Сиктивкарі 11 листопада.

У соцмережах загарбник активно поширював символіку V під псевдонімом "Роман Борода". Він був багатодітним батьком та активно брав участь у релігійних заходах.

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Збройні сили України наприкінці літа пішли в контрнаступ. Вже звільнено майже всю Харківську область, а також низку населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

9 листопада командувач окупаційними військами РФ в нашій країні Сергій Суровікін сказав, що загарбники залишають правобережжя Херсонської області.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнено територію площею майже 1,4 тис. квадратних кілометрів.

Станом на 10 листопада на нашій землі вже ліквідували 78 тис. 690 окупантів.

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