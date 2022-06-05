Обставини смерті генерала не розкривають, але зазначають, що він "пішов як солдат, як воїн".

Сьогодні під час бойових дій біля траси Артемівськ-Лисичанськ загинув російський генерал-майор Роман Кутузов.

Інформацію підтвердив проект InformNapalm.

У жалобних постах пропагандисти також повідомляли про загибель ще одного російського генерала у війні проти України.

Йдеться про генерал-майора Романа Кутузова, який загинув у напрямку траси Артемівськ-Лисичанськ.

Обставини смерті генерала у РФ не розкривають, але зауважують, що він "пішов як солдат, як воїн".

Нагадаємо, на початку травня розвідка США повідомляли про 8-10 убитих російських генералів в Україні. Це приблизні дані, і з того часу їхня кількість встигла збільшитись. У вівторок, 24 травня, стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що, на його думку, вбитих і поранених російських військових в Україні близько 80 тисяч.

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