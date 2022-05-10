Зазначається, що це незвично велике число для сучасної армії.

Україна знищила від "восьми до десяти" російських генералів під час триваючих військових дій в країні.

Про це заявив у вівторок, 10 травня, сенатському Комітету зі збройних сил генерал-лейтенант Скотт Берр'є, глава розвідувального управління Міністерства оборони США, повідомляє CNN.

Зазначається, що це незвично велике число для сучасної армії, і набагато перевищує кількість американських генералів, загиблих за 20 років конфлікту в Афганістані.

Деякі американські чиновники пояснюють цю нетипово високу цифру частково розвідувальною підтримкою, що надається Сполученими Штатами, тоді як інші вважають, що це пов'язано з тим, що російські генерали змушені діяти в зоні конфлікту в набагато більш наступальному ключі, щоб мотивувати свої війська.

"Той факт, що Росія втрачає всіх цих генералів, вказує на те, що ці генерали повинні йти вперед, щоб забезпечити виконання своїх наказів?" - запитав сенатор Республіканської партії від штату Арканзас Том Коттон.

"Так", - сказав Беррье.

Він зазначив, що Україна краще підготовлена в питанні мотивації своїх бійців: "Я думаю, що українці добре підготовлені в плані мужності і того, як вони захищають свою націю. Я не впевнений, що російські солдати з віддалених російських військових округів дійсно це розуміють".

Раніше громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов зазначив, що в Кремлі розглядають російських генералів як "гарматне м'ясо", вони часто потрапляють в зону бойових дій для підвищення бойового духу окупантів. Він пояснив, що РФ безуспішно намагається захистити свої штаби на території України, але завдяки українській розвідці і "мотивації знищувати ворога" жоден ворожий генерал не може бути повністю впевнений у своїй безпеці. Ворог, за його словами, з перших днів війни недооцінював можливостей Збройних Сил України, що також є однією з причин великих втрат у середовищі генералітету.

Вас також можуть зацікавити новини: