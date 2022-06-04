Кількість втрат Росії значно скоротилася в порівнянні з першими тижнями війни

В Офісі президента оцінили орієнтовні втрати російських військових за час повномасштабної війни проти України.

Як глава Офісу президента Михайло Подоляк зазначив в інтерв'ю виданню "Медуза", на його думку, убитих і поранених - близько 80 тисяч.

"На мій погляд, сьогодні сукупні втрати ПВК і російської армії разом з санітарними втратами (поранені, вбиті, покалічені) — це близько 80 тисяч", - сказав він.

При цьому радник глави ОПУ зазначив, що кількість втрат Росії значно скоротилася в порівнянні з першими тижнями війни.

"Перші півтора місяця у них могло гинути до тисячі людей [в день]. Зараз йдуть позиційні втрати приблизно порівнювані з нашими, тобто вони в день втрачають по 100-200 осіб загиблими. Поранені і санітарні втрати у них по 600-700 осіб", - сказав Подоляк.

Він також наголосив, що російська армія в будь-якому випадку набагато об'ємніша, ніж українська, при цьому якість нижча. З усім тим, російське командування задоволено.

"У нас люди усвідомлено йдуть на війну, захищаючи свою сім'ю, а там це люди, навіть не знаю, як їх назвати... Мені здається, що багато хто з них — ми ж дивимося, як вони розмовляють, є ж відео — багато з них навіть погано говорять російською мовою... Звичайно, вони [російське командування] зараз дуже задоволені. Коли ти втрачаєш тисячу осіб в день, і коли ти втрачаєш сто осіб в день, це трошки різні речі. Вони вважають, що вони вже воюють успішно. Ми ж вважаємо, що втрати в сто осіб в день - погана тактика для нас. Ми хочемо максимально мінімізувати свої втрати", - прокоментував Подоляк.

Як писав УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 червня ліквідовано 30950 російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський 2 червня повідомив, що щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 українських військових і близько 500 отримують поранення.

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