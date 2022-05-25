Російські окупанти вбили вже 238 українських дітей.

В Україні російські окупанти вбили вже 238 українських дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Станом на ранок 25 травня більше ніж 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 238 дітей загинули та понад 433 поранено", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 149, Київській - 116, Харківській - 104, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що в Маріуполі під час обстрілів з боку росіян загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, станом на ранок 24 травня було відомо про 234 дитини, що загинули вір рук окупантів з кінця лютого.

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