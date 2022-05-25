Останніми днями дістатися до місця загибелі людей вкрай складно через обстріли з боку російських військових.

У Сєвєродонецьку за добу внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинули шестеро осіб та щонайменше восьмеро поранених.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників", - розказав Гайдай.

За його словами, останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно.

Він додав, що ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено. Загалом за 24 травня шестеро загиблих та вісім поранених. Одній жінці довелося ампутувати ногу.

"За добу відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки", - розказав Гайдай.

Також він повідомив, що підрозділи ППО збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за словами Олексія Арестовича, російські окупанти зараз намагаються оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь".

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