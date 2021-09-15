Зловмисник очолював так звану виборчу комісію.

Служба безпеки України затримала одного з організаторів незаконного референдуму 2014 року у Луганській області, який 7 років переховувався на території РФ.

Як повідомляє прес-центр СБУ, його затримали під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану виборчу комісію з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР".

"Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Війна на Донбасі

Росія розпочала збройний конфлікт проти України у 2014 році, підбуривши місцеве населення Донецької та Луганської областей до антиукраїнських акцій.

Згодом з участю приїжджих озброєних найманців Кремля в деяких населених пунктах регіону пройшли псевдореферендуми про начебто "відділення" від України. Результати цього "голосування" не визнані жодними країнами світу, крім Росії.

З 2014 року Київ усіляко намагається відшукати мирний шлях врегулювання конфлікту, проте Москва на діалог не йде.

Разом з вторгненням росіян на Донбас Росією був окупаний Крим – через такі ж псевдореферендуми.

Автор: Світлана Макринська