Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи не більше 5 робочих днів.

В Україні запрацює новий швидкий механізм конфіскації майна політиків, чиновників або просто багатих людей, які стали колаборантами або напряму працювали на Росію, або є російськими чиновниками.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону.

"Реальний механізм, який дозволяє ефективно та законно вилучати активи громадян, колаборантів, або росіян, російського бізнесу, який спонсорує державу-терориста, державу-агресора. Він з’явився в Україні лише нещодавно, кілька тижнів тому. І зараз такий механізм розпочинає свою масштабну імплементацію",- поінформував Малюська.

Міністр юстиції підкреслив, що новий механізм конфіскації майна в Україні буде зрозумілим, простим та ефективним.

"Спочатку РНБО застосовуватиме санкції до певного кола суб’єктів, які загрожують територіальній цілісності та безпеці нашої держави. Це може бути як бізнес юридичної особи, так і фізичні особи, наприклад, політики чи чиновники, чи просто багаті люди, які собі дозволили колабораціонізм, або ж напряму працювали на Росію або ж є чиновниками російськими. Щодо таких осіб збирається доказова база щодо їх співпраці з Росією чи підтримки російської агресії", - зазначив Малюська.

Міністр юстиції додав, що одразу після цього Міністерство юстиції подає документи до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Вищий антикорупційний суд розглядає справу. Такий розгляд триватиме не більше 5 робочих днів. Відповідно, це буде швидкий розгляд, там є часові ліміти. А також процедурні механізми, які забезпечують неможливість затягування судового процесу. Після набранням чинності рішення ВАКС майно переходитиме в дохід держави", - акцентував Малюська.

Як повідомляв УНІАН, Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції і співробітниками СБУ в м. Києві та Київській області передано в управління АРМА активи підприємства резидента РФ на 2 млрд грн.

Офісом генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.

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