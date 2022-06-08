Підліток, можна сказати, врятував Київ від наступу величезної колони росіян.

Під Києвом 15-річний хлопчик за допомогою дрона допоміг ЗСУ знищувати колони окупантів. Наприкінці лютого дитина, можна сказати, врятувала столицю від наступу, тепер вона стала світовою зіркою.

Про героїчний вчинок 15-річного Андрія Покраси повідомляє Global News.

В кінці лютого, коли РФ вже почала повномасштабне вторгнення в Україну, колони рашистів рухалися в бік Києва по Житомирській трасі. Завдяки 15-річному підлітку, який допоміг ЗСУ і встановив точні координати рашистів, наступу на столицю не відбулося.

Героїчний вчинок дитини підтвердили його батьки. Також заслуги хлопчика прокоментували глава Української федерації власників дронів і командир підрозділу безпілотної розвідки Збройних Сил.

"Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому регіоні. Він справжній герой, герой України", - розповів Юрій Касьянов, командир підрозділу безпілотної розвідки ЗСУ.

До хлопчика звернулися військові, вони попросили його використовувати свій дрон і спробувати отримати GPS-координати російської колони. Дитина погодилася.

Хлопчик зізнається, що йому було дуже страшно спостерігати за окупантами за допомогою дрона. Однак підліток не хотів, щоб рашисти захопили Київ. Тому він допоміг ЗСУ.

"Вони надали нам інформацію, де приблизно може бути російська колона. Нашою метою було знайти точні координати і передати координати солдатам. Це була одна з найбільших колон, які рухалися по Житомирській дорозі, і нам вдалося її знайти, тому що одна з вантажівок довго не вимикала фари", - згадує про свій подвиг Покраса.

Отримані дані про колону окупантів тато хлопчика передав військовим. В результаті, окупанти були знищені біля Березівки, приблизно в 40 км на захід від Києва.

Про те, як Покраса виявив російську колону, що перетнула кордон з Білорусі і перебувала на трасі між Житомиром і Києвом, розповів і Тарас Трояк. Чоловік - колишній продавець дронів, зараз він очолює Федерацію власників дронів України.

"Цей пацан надіслав GPS-координати, і росіяни після цього були ліквідовані", - оцінив вчинок хлопчика Трояк.

15-річний Покраса, який врятував Київ від вторгнення окупантів, захопився дронами, борючись зі своїм страхом. Хлопчик боявся висоти і вирішив подивитися відео, на яких безпілотники знімають міста з висоти пташиного польоту. Це захопило підлітка і він разом зі своїм батьком назбирав на міні-дрон. Покраса і його тато продавали і купували криптовалюти, зароблені гроші вони витратили на захоплення підлітка.

Коли РФ почала повномасштабне вторгнення, підліток спочатку залишився вдома зі своєю сім'єю. Через кілька днів виявилося що він був єдиною людиною в регіоні з працюючим дроном. Хлопчик погодився допомогти військовим, але сусіди були проти того, щоб той запускав дрон біля їхніх дворів. Люди боялися, що через це їхні будинки стануть мішенню для окупантів.

Тоді тато і син вирішили вийти в поле і стежити за пересуванням окупантів вночі. На щастя, підлітку вдалося помітити колону рашистів, вона була за два кілометри від дитини. Потім військові дали Покрасі більш "серйозний" дрон з більшою дальністю дії. Підліток продовжував допомагати ЗСУ і стежив за пересуванням техніки росіян.

Зараз хлопчик перебуває в Польщі. Він не вважає армію РФ "найсильнішою" і радий, що допоміг військовим захищати Україну від окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині чоловік викрав "УРАЛ" окупантів і передав його ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: