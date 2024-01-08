В таких умовах важко проводити розвідку, бо замерзають камери.

При низьких температурах повітря та снігопадах на фронті дуже ускладнюється робота безпілотних літальних апаратів. Про це сказав командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш.

Він зазначив, що температура на Бахмутському напрямку - 12 градусів морозу і снігопад.

"Під час морозів і снігопаду БПЛА працюють набагато гірше, бо йде замерзання лопостів і моторів. В снігопади та буревії важко виконувати свої завдання, бо є велика ймовірність того, що коптер може перевернутися, полетіти не туди, куди потрібно. Плюс з врахуванням РЕБів відповідно його значно важче контролювати і це дуже ускладнює нам роботу з БПЛА", - розповів військовий.

За його словами, авіаційні безпілотні комплекси, які працюють на дальні дистанції і проводять дальню розвідку, потребують висоти, бо вони мають більші розміри, тому в холодну погоду вони абсолютно не можуть працювати.

"Якщо говорити про локальну розвідку, зокрема, про "мавіки", то ускладнюється їхня робота через замерзання камери, а тому нічого не видно",- сказав Отченаш.

Водночас він підкреслив, що і росіяни також не можуть повністю використовувати свої безпілотні авіаційні комплекси. При цьому оперативна ситуація дуже ускладнюється через те, що росіяни підвозять все більше резервів, а через погану погоду йде ускладнення у польотах і важко проводити розвідку.

"Росіяни планують протягом трьох місяців захопити Часів Яр і Костянтинівку. Але, однозначно, в них цього не вийде. І це буде чергова загальна могила для росіян, як це було під Бахмутом", - додав Отченаш.

Він також розповів, що в порівнянні з минулою зимою в бліндажах все значно краще, бо покращується можливість їхнього обігріву.

"Якщо в минулому році користувалися окопними свічками, то вже зараз є дизельні та газові обігрівачі, які роблять температуру в бліндажі якщо не теплою, то хоча б більш-менш комфортною", – додав він.

Військовий також повідомив, що через погодні умови зменшується кількість ворожих атак, бо техніці важче пересуватися.

"Штурмові групи по дорозі просто замерзають і це надзвичайно ускладнює ситуацію на фронті. Але й це також ускладнює ситуацію для наших бійців, бо в окопах холод і мороз. Штурмові дії в таку погоду надзвичайно складні, а зараз нападало снігу майже по коліна і це не дає можливості росіянам підійти до наших позицій так, щоб ми цього не побачили, а також зберегти сили ще й для штурму. Бо це дуже виснажує", - розповів Отченаш.

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Також УНІАН повідомляв, що аналітики Foreign Policy назвали думку, що війна зайшла у глухий кут на користь РФ, помилковою. Так, наявність зброї більшої кількості та вищої якості зробила б ЗСУ більш успішними на всьому фронті з Росією.

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