Україна використовує ШІ для аналізу інформації про російські позиції, отриманих із супутників, шпигунів і безпілотників.

Україна зараз широко використовує сучасні технології, щоб протистояти російському вторгненню, проте до початку війни до ідеї використання ШІ в українській армії ставилися дуже скептично. Про це розповів екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Times.

Так, він зазначив, що за допомогою західних технологічних компаній Україна використовує ШІ для просіювання величезних обсягів інформації про російські позиції, отриманих із супутників, шпигунів і безпілотників. Потім ця інформація надається українським командирам у вигляді панелі інструментів, що дає їм змогу нормувати боєприпаси та перерозподіляти війська.

Однак, коли Залужний спочатку почав експериментувати з технологіями незадовго до повномасштабного вторгнення, то, за його словами, його зустріли скептично.

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"Після одних навчань у 2021 році один неназваний командир запитав його: "Що за мультики ви тут показуєте?", - пише Times.

Залужний сказав, що він також отримав наказ припинити використовувати програмне забезпечення Kropyva, яке відображає українські та російські позиції, напередодні вторгнення. "Звичайно, я цього не робив", - сказав він.

Залужний і війна в Україні

Раніше Залужний заявив, що йому "заблокували" створення підготовленого на Заході корпусу елітних військових. Це, за його словами, сталося в ключовий момент війни.

наприкінці літа 2022 року існували плани щодо створення корпусу десантно-штурмових військ. Однак цей підрозділ так і залишився "тільки на папері" через бюрократичні проблеми.

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