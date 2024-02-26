Він перегнав в Україну вертоліт "Мі-8" і був убитий в Іспанії.

Батько російського пілота Максима Кузьмінова, який минулого року перегнав в Україну вертоліт "Мі-8" і був убитий в Іспанії, назвав сина зрадником.

Батько пілота заявив росЗМІ, що йому більше шкода інших членів екіпажу Мі-8, ніж власну дитину.

"Мені, звичайно, шкода його як людину... Але більше шкода цих хлопців, які були з ним", - заявив росіянин.

Він вважає, що Максим вчинив "як Іуда", зрадив Росію, а до таких вчинків усюди ставляться погано.

Коли в серпні 2023 року пілот перегнав російський вертоліт в Україну, на борту Мі-8, окрім нього, були технік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов, які не знали про плани Кузьмінова.

Тоді глава ГУР Кирило Буданов коментував, що від інших російських військових довелося позбутися, оскільки ті чинили опір.

Кузьмінов-старший також припускає, що на рішення Максима про перехід на бік України могла вплинути мати пілота, яка перебуває за кордоном.

Героя Кузьмінова вбили в Іспанії

У 2023 році російський льотчик Микита Кузьмінов перегнав військово-транспортний вертоліт Мі-8АМТШ разом з екіпажем в Україну. Він заявив, що не хоче брати участь у війні. У 2024 році стало відомо, що тіло Кузьмінова знайшли в Іспанії - його застрелили та переїхали автомобілем. У Головному управлінні розвідки Міноборони України факт смерті росіянина підтвердили, зазначивши, що йому пропонували залишитися в Україні.

Повідомлялося, що пілота могли вбити підіслані Кремлем професійні кілери. Зокрема, в іспанських спецслужб немає сумнівів, що за вбивством стоїть "довга рука Кремля". Москва надає розголосу вбивство дезертира спеціально, щоб воно стало "за приклад іншим". При цьому, єдиний сумнів експертів полягає в тому, хто провів операцію: Служба зовнішньої розвідки, Федеральна Служба безпеки або Служба військової розвідки РФ.

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