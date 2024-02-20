Факт його смерті NYT підтвердили джерела в іспанській поліції.

Тіло російського льотчика Максима Кузьмінова, який минулого літа перейшов на бік України, знайшли в іспанському муніципалітеті Вільяхойоса.

Про це пише The New York Times з посиланням на двох представників поліції Іспанії. За їх словами, воно було зрешечено кулями. Цивільна гвардія повідомляла, що знайшла документи на ім'я 33-річного українця, проте вони можуть бути підробленими.

Співробітники української розвідки попереджали росіянина, що його життю загрожує небезпека, і закликали не залишати Україну, але він проігнорував їх. В Іспанії колишній російський пілот жив у скромному багатоквартирному будинку менш ніж за 10 хвилин ходьби від пляжу в районі, популярному серед українських та російських туристів.

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Згідно з даними Національного інституту статистики Іспанії, близько 20% росіян, що перебралися до Іспанії, живуть в провінції Аліканте, де, імовірно, знайшли тіло Кузьмінова.

Вбивство російського пілота в Іспанії: що відомо

Вчора в мережі з'явилася інформація про те, що 13 лютого в Іспанії знайшли тіло Кузьмінова, в нього стріляли, за іншою версією - переїхали автомобілем.

В українській розвідці підтвердили, що Кузьмінов дійсно мертвий. У Раді нацбезпеки і оборони кажуть, що йому пропонували залишитися в Україні, але він вирішив виїхати.

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