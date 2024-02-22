Повідомляється, що Іспанія не була попереджена про його прибуття в країну.

Колишнього російського пілота Мі-8 Максима Кузьмінова в Іспанії вбили підіслані Москвою професійні кілери.

Як пише El Pais, у іспанських спецслужб немає сумнівів, що за вбивством стоїть "довга рука Кремля". Москва надає розголосу вбивство дизертира спеціально - воно повинно послужити прикладом іншим. При цьому єдиний сумнів експертів полягає в тому, хто провів операцію: Служба зовнішньої розвідки, Федеральна Служби безпеки або Служба військової розвідки РФ.

Знайти докази причетності будь-кого з них складно, оскільки злочин могли скоїти озброєні іноземці (можливо, наймані вбивці), які вже перебувають за кордоном.

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Тіло Кузьмінова з півдюжиною вогнепальних поранень знайшли 13 лютого в гаражі житлового комплексу у Вільяхойосі. Після вбивці переїхали його на автомобілі, який знайшли спаленим в сусідньому місті Ель-Кампельо. Спочатку Цивільна гвардія вважала, що відбулося зведення рахунків між злочинними угрупованнями.

Дипломатичні джерела кажуть журналістам, що Іспанія дасть "рішучу відповідь", якщо причетність російської влади підтвердиться. Під час підготовки до вбивства агенти РФ повинні були встановити особу пілота і простежити за ним, щоб дізнатися його графік і звички. Знайомі з роботою спецслужб РФ люди кажуть, що ті часто вдаються до співпраці з росіянами, які проживають в Іспанії (їх понад 80 тисяч), і мафіозними організаціями.

Крім того, Кузьмінов зробив помилку, вибравши для життя провінцію з найбільшим російським населенням (17 500 осіб). У Вільяхойосі на 2022 рік було зареєстровано 600 росіян та понад 300 українців.

Українські військовослужбовці та поранені, які проходять лікування в Іспанії, перебувають під захистом країни. Однак Кузьмінов самостійно вирішив оселитися на узбережжі Аліканте - іспанські спецслужби не знали про його прибуття. За деякими даними, зачіпкою, яка привела до нього російські спецслужби, став дзвінок його колишній дівчині в Росію.

Вбивство пілота Кузьмінова: що відомо

Нагадаємо, минулого року російський льотчик перегнав військово-транспортний вертоліт Мі-8АМТШ з екіпажем в Україну. Він дав інтерв'ю, в якому розповів, що не хоче брати участь у війні проти України.

Днями російські та іноземні ЗМІ повідомили, що тіло Кузьмінова було знайдено в Іспанії, його застрелили і переїхали автомобілем.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили факт смерті Кузьмінова. При цьому секретар РНБО сказав, що пілоту пропонували залишитися в Україні.

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