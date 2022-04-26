Джеймс Хіпі нагадав, що саме Росія розв'язала війну в Україні.

Україна "цілком легітимно" може проводити атаки по об'єктах в Російській Федерації. Порушення ворожої логістики та знищення ворожих складів – частина війни.

Про це заявив міністр зі збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі в ефірі Times Radio.

"Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових у їхню країну. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна повинна завдати удар углиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", - наголосив Хіпі.

За його словами, "абсолютно законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі".

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 квітня стало відомо, що у російському місті Білгород загорілася нафтобаза. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих внаслідок пожежі – це працівники нафтобази.

Ще одна неприємність трапилася в ніч проти 25 квітня в російському місті Брянськ - спалахнула нафтобаза. Місцеві мешканці розповіли, що чули вибухи. У зв'язку з тим, що сталося в Брянську, почали евакуювати людей, які живуть біля нафтобази, що горить.

Звичайно ж, у кожному з цих випадків так чи інакше російська влада намагалася звинуватити Україну, а в соцмережах у громадян РФ взагалі сталася істерика.

Вас також можуть зацікавити новини: