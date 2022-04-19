Керівник ОП подякував країнам за ці рішення.

Сполучені Штати Америки, Канада та Велика Британія пообіцяли надати Україні більше артилерійських озброєнь.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

"США, Канада та Велика Британія пообіцяли нам більше артилерійських озброєнь", - зазначив він, подякувавши країнам за ці рішення.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив: "Україні потрібна артилерія і ми її надамо". Рішення ухвалили, тому що війна з Росією переходить у нову фазу

"Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додаток до багатьох інших форм підтримки", - цитує британського політика Reuters.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу.