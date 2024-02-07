Джон Джексон розповів, що він приєднався до українського піхотного підрозділу в 2023 році.

Ветеран США, який стверджує, що воював в Україні, розкритикував спікера Палати представників Майка Джонсона, республіканців MAGA і тих, хто блокує допомогу Україні.

У відео, опублікованому на X (раніше Twitter), Джон Джексон безпосередньо звернувся до тих, кого він звинувачував, сказавши: "Якщо справа вашого життя буде пов'язана з владою, корупцією та підтримкою геноциду невинних людей, ей, чувак, це твоя епітафія".

"Дозвольте мені зробити це ще більш коротким для вас, люди: скільки геноциду достатньо? Скільки мертвих дітей для цього потрібно?" - сказав, ветеран США.

Він також розповів, що бачив братську могилу в Ізюмі, місті в Україні, яке врешті-решт було відбито від Росії.

Джексон сказав, що він приєднався до українського піхотного підрозділу в 2023 році, тому що відчував себе "змушеним піти" після того, як в чотирирічному віці його викрали в умовах апартеїду в Південній Африці.

"Я бачив режим апартеїду з юних років. Навіть коли мені було чотири, п'ять і шість років, я знав, що це лайно неправильне", - сказав він.

Під час служби в українській армії Джексон сказав, що бачив людей з усіх верств суспільства, які борються як "чортові леви", недостатньо укомплектованих і недостатньо оснащених, незважаючи на "вищу перевагу".

Джексон додав, що він виріс за президента Рональда Рейгана і "чув його слова під час Холодної війни", тому, за його словами, раніше він був республіканцем.

"Це чорно-біле питання", - сказав він, маючи на увазі триваюче вторгнення Росії в Україну.

Джексон додав: "Якими б недосконалими ми не були, ми можемо домовитись про просте питання про те, що геноцид поганий".

Проблеми з наданням допомоги Україні - деталі

Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився обговорювати питання про допомогу Україні у вівторок після декількох місяців переговорів про прив'язку грошей для України та Ізраїлю до посилення заходів правозастосування на кордоні США і Мексики.

Минулого тижня ЄС після довгих внутрішніх суперечок погодив пакет підтримки України в розмірі 54 мільярдів доларів, але ці гроші призначені для покриття пенсій, державних зарплат і виплат тим, хто був змушений покинути свої будинки в результаті війни.

Рішення про те, чи надавати додаткову фінансову допомогу, розглядається як вирішальне для України, оскільки вона залежить від Заходу в плані боєприпасів і зброї для продовження боротьби з Росією.

Білий дім і військові експерти заявили, що Україна впаде без додаткової допомоги. Деякі українські військові вже повідомили про брак боєприпасів і зброї для самооборони.

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