Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де вказав, що фінансування допомоги Україні та безпеки кордону не має шансів бути ухваленим.
Зокрема, Джонсон у листі зазначив, що "Сенат не здатний досягти угоди. Якщо чутки щодо змісту чорнової угоди правдиві, законопроект буде нежиттєздатним у Палаті представників в будь-якому разі".
Джонсон додав, що Палата представників незабаром оголосить імпічмент міністру внутрішньої безпеки країни Алехандро Майоркасу, до обов'язків якого входить і безпека кордонів країни.
Спікер звинуватив президента Байдена та Майоркаса у ігноруванні та підриві імміграційних законів США.
Американські ЗМІ зазначили, що питання імміграції стало однією із головних тем передвиборчих перегонів у кампанії екс-президента Дональда Трампа.
Допомога США Україні
Конгрес наблизився до угоди, яка має на меті розблокувати виділення допомоги Україні, оскільки у законодавчому органі США погодили текст щодо безпеки кордону з Мексикою.
За словами республіканців, кандидат у президенти США Дональд Трамп блокує угоду заради виборів, а тому допомоги Києву від Вашингтона може не бути.