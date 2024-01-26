Він висловив думку, що Сенат не здатний досягти угоди щодо цього питання.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де вказав, що фінансування допомоги Україні та безпеки кордону не має шансів бути ухваленим.

Зокрема, Джонсон у листі зазначив, що "Сенат не здатний досягти угоди. Якщо чутки щодо змісту чорнової угоди правдиві, законопроект буде нежиттєздатним у Палаті представників в будь-якому разі".

Джонсон додав, що Палата представників незабаром оголосить імпічмент міністру внутрішньої безпеки країни Алехандро Майоркасу, до обов'язків якого входить і безпека кордонів країни.

Відео дня

Спікер звинуватив президента Байдена та Майоркаса у ігноруванні та підриві імміграційних законів США.

Американські ЗМІ зазначили, що питання імміграції стало однією із головних тем передвиборчих перегонів у кампанії екс-президента Дональда Трампа.

Допомога США Україні

Конгрес наблизився до угоди, яка має на меті розблокувати виділення допомоги Україні, оскільки у законодавчому органі США погодили текст щодо безпеки кордону з Мексикою.

За словами республіканців, кандидат у президенти США Дональд Трамп блокує угоду заради виборів, а тому допомоги Києву від Вашингтона може не бути.

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