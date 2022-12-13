Захисники України відбили окупантів в районах 16 населених пунктів.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 16 населених пунктів. Окрім цього, захисники нашої країни "просмажили" ворога та завдали п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистів.

Про успіхи ЗСУ йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 06:00.Зазначається, що противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій українських військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар'їнка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби противник завдав сім ракетних ударів, п'ять з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон.

"Є втрати серед мирних жителів", - зауважили у Генштабі.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб розповів, що ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони чотирьох населених пунктів Харківської області та ще чотирьох - Луганської. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів трьох населених пунктів Донецької та одного - Луганської області.

"На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже дванадцяти населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів майже 20 населених пунктів; на Новопавлівському напрямку окупанти здійснили обстріли з артилерії різних типів райони п'яти населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії населеного пункту Времівка Донецької області та 14 населених пунктів Запорізької області; на Херсонському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

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