За словами Гетьмана, Суджа - невеликий населений пункт, від центра міста до околиці - менше кілометра.

Відхід сил оборони з міста Суджа на Курщині може бути однією з вимог Сполучених Штатів Америки, тобто є частиною продуманої тактики. Таку думку в етері LIVE висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Можливо, що це є одна з умов наших партнерів зі Сполучених Штатів, щоб ми вийшли з території Російської Федерації. Я не знаю, чому їм це треба, може для того, щоби якось задобрити Путіна, щоб показати, що вони начебто рухаються йому назустріч. Для того, щоб він теж зробив якісь зустрічні кроки. Це можна припустити, але це не більш ніж наше припущення", - сказав він.

Щодо боїв у місті Суджа, то він зауважив, що це - невеликий населений пункт: якщо взяти його мапу, поставити в центр циркуль та зробити заміри, то вийде всього менш як 1 км.

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"У нас на території РФ відбувається не "Суджанська", а "Курська операція", як ми її називаємо… Українські сили діють відповідно до військових та політичних цілей, утримуючи контроль над необхідними ділянками для стримування російських військ", - зазначив експерт.

Довідково: російське місто Суджа розташоване на південно-західних відрогах Середньоруської височини, на берегах річок Суджа (притока річки Псел) та Олешня (притока Суджі), за 105 км від Курська, за 9 км від кордону з Сумською областю України. Чисельність населення станом на 2024 рік становила трохи більше - 4940 осіб.

Вихід ЗСУ з Курської області

Як писав УНІАН, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що частковий відступ Сил оборони з Курського плацдарму не є наслідком кількаденної зупинки американської розвідувальної допомоги. Він зауважив, що російський наступ в Курській області, який зрештою змусив ЗСУ відступити на більш вигідні позиції, потребував попереднього планування вже певний час. Однак відсутність розвідданих від США все ж створила певні труднощі для Сил оборони.

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