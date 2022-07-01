Забезпечено проїзд через пошкоджений міст на Чернігівщині на трасі М-01, бо це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом.

Відремонтовано пошкоджений вибухом міст між Черніговом та Києвом.

Про це у Facebook "Укравтодор".

"Забезпечено проїзд через пошкоджений міст на Чернігівщині на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі", - сказано в повідомленні При цьому зазначається, що дорога М-01 – це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. "Після деокупації області, проводимо окремі роботи по відновленню проїзду.

Наразі по цій трасі: збудована одна тимчасова об’їзна дорога біля невеликого мосту; відремонтований один невеликий міст; проведений розбір завалів великого мосту через р. Десна на об’їзній Чернігова, робиться проєкт ремонту; планується відкриття руху по південному під’їзду до Чернігова через понтон",- зазначають у "Укравтодорі".

В повідомленні сказано, що спочатку територію мосту обстежили та розмінували сапери, далі розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та асфальтобетон.

В "Укравтодорі" зазначають, що траса М-01 Київ – Чернігів взяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення, бо цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруське КПП "Нові Яриловичі" і йшли в наступ на Київ та Чернігів і через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань.

Нагадаємо, у Чернігові внаслідок ракетного ударузруйновано історичну будівлю кінця 30-х років ХХ століття. Це була одна з небагатьох будівель 30-х років, що лишалися у Чернігові, та пам’ятка архітектури.

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