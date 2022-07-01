Очевидці припускають, що росіяни проводять військові навчання, адже вибухів не було.

Жителі кількох населених пунктів в анексованому Криму побачили клуби диму в районі Кримського мосту.

Про це повідомляє Керчь ИНФО.

За свідченнями очевидців, задимлення сталося в районі Керченського берега, де відбувається з'їзд з мосту. Також дим видно у районі Тузли.

"Очевидці припустили це можуть бути навчання. Жодних вибухів чути не було", - йдеться у повідомленні.

Масштаби задимлення видно на відео з місця події, опублікованому Telegram-каналом NEXTA Live. Глава окупантів Сергій Аксьонов підтвердив, що росіяни проводять навчання, які збіглися з ДТП на мосту.

Перспективи удару по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна нанести удар, коли по ньому йдуть війська.

21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст. У Кремлі угледіли в його заяві "анонс теракту". Спікер Путіна Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, в даний час в України немає можливості знищити міст. Також Арестович стверджує, що у ВСУ є "більш жирні цілі".

Нещодавно українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського моста.

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