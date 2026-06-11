Відступ росіян з Кінбурнської коси: що від цього виграє Україна, – аналіз France24

Аналітики вважають, що символічне значення цього відступу є важливішим за військове.

На початку війни в Україні захоплення Росією Кінбурнської коси було проголошено однією з найзначніших перемог Москви на півдні. Однак тепер російські війська відступають з цього стратегічного плацдарму. Які переваги отримає від цього Україна – аналізує France24.

Основна причина відступу росіян полягала в тому, що їхні постачання були повністю порушені ударами українських безпілотників. Життєво важливі поставки боєприпасів, палива та продовольства повністю припинилися, а більшість військовослужбовців 337-го полку ВДВ були перекинуті в інші місця.

Чи збереглося стратегічне значення?

Кінбурнська коса контролює доступ до ключового порту Миколаєва та сусіднього Очакова, одночасно надаючи Росії можливість для артилерійських і ракетних атак на південне узбережжя України.

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"Україна неодноразово робила спроби повернути її назад. Київ вважає Кінбурнську косу настільки важливою, що минулого року попросив Сполучені Штати включити її в будь-який майбутній мирний план, який Вашингтон може представити президенту Росії Володимиру Путіну", – пише видання.

Експерт з Норвезького оборонного та дослідницького інституту Тор Букволл зазначив, що росіяни хотіли використовувати косу як плацдарм для подальшого просування на південь України, щоб у кінцевому рахунку дістатися до Одеси.

А фахівець з Росії з Міжнародної групи з вивчення безпеки (ITSS) Вілл Кінгстон-Кокс заявив, що, захопивши смугу, Росія отримала можливість контролювати гирло Дніпра та Бугу і доступ до Херсона.

Однак у міру того, як війна триває, експерти кажуть, що стратегічне значення Кінбурнської коси неухильно знижується.

По-перше, тому що Росія, схоже, відмовилася від планів захоплення Одеси, сказав Букволл. По-друге, тому що ситуація навколо Херсона, а також уздовж річки Дніпро, значною мірою стагнувала. Натомість осередок війни перемістився на Донбас і Запорізьку область.

Значна перемога для України

Як зауважив Френк Ледвідж, старший викладач військових досліджень Портсмутського університету, "Кінбурнська коса не має жодного значення, доки росіяни окупують лівий берег Дніпра". Однак виведення російських військ все одно усуне серйозну перешкоду для українських експортерів, які бажають використовувати порти Миколаєва.

Крім того, зазначає Кінгстон-Кокс, "Росія також втратить можливість використовувати косу як передову позицію для спостереження, для своєї артилерії та безпілотників, а також для радіоелектронної боротьби та переслідування морських маршрутів".

Але найважливішим результатом буде символічна цінність – можливо, навіть важливіша, ніж військова, сказав Букволл.

"Якщо Україна підтвердить контроль, вона зможе заявити про повну деблокаду Миколаївської області", – сказав Кінгстон-Кокс. За його словами, це матиме "серйозне політичне значення" для України. Не в останню чергу тому, що президент Володимир Зеленський зможе використати це як аргумент, щоб переконати своїх прихильників у тому, що Київ відіграє провідну роль у військових діях.

Лінії постачання та безпілотники

Ледвідж також сказав, що це дозволить Україні відвернути увагу світу від невдалих бойових дій і "показати те, що вона хоче, щоб ви побачили".

Але крім символічного значення, виведення російських військ з Кінбурнської коси також підкреслить збільшені можливості Києва щодо нанесення ударів середньої дальності та примушення противника до самостійного відступу шляхом перерізання життєво важливих ліній постачання "без прямого штурму", зазначив Букволл.

Вихід росіян з Кінбурнської коси – новини

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що оборона окупантів у зоні північної та західної частин Кінбурнської коси стає "все більш неможливою". Аналітики зазначили, що підрозділи 337-го повітряно-десантного полку Москви залишають свої позиції через "повністю зірване" постачання.

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що якщо інформація про вихід російських підрозділів з Кінбурнської коси підтвердиться, то Україна зможе ефективніше захистити Миколаївську та Херсонську області від обстрілів. А Росія в такому випадку втратить контроль над річкою Дніпро.

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