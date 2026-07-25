Борис Джонсон зняв фільм про війну в Україні, у якому сам зіграв головну роль

Він працює як справжній журналіст, роблячи нотатки під час інтерв’ю з солдатами, священнослужителями та працівниками благодійних організацій.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїжджав до України з незапланованою поїздкою, щоб розповісти про війну та обґрунтувати необхідність посилення британської підтримки. Про це пише Telegraph.

Зазначається, що для глядачів теж є сюрприз, адже Джонсон зняв серйозний, без надмірностей документальний фільм - "Борис Джонсон: У зону ураження України" (Channel 5) - з серйозною метою.

"Він зробив це, наражаючи свою безпеку на чималий ризик... Джонсон проявив сміливість, опинившись там, хоча єдиний раз, коли ми бачимо переляк на його обличчі, - це коли пара українських солдатів розмахує саморобною бомбою. Вони сміються і кажуть йому розслабитися: детонатор ще не встановлено", - йдеться у статті.

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З очевидних міркувань безпеки Джонсон подорожує інкогніто. Його зачіска робить його досить впізнаваним, тому в якийсь момент він змінює шапку на балаклаву.

Зазначається, що Джонсон працює як справжній журналіст, роблячи нотатки під час інтерв’ю з солдатами, священнослужителями та співробітниками благодійних організацій.

90-хвилинний фільм починається з кадрів атаки російського безпілотника на пасажирський поїзд, в результаті якої загинули шестеро людей і багато хто отримав поранення. Джонсон сказав:

"Це був не випадковий удар, а навмисна атака, і не що інше, як акт тероризму".

Він засуджує тактику Путіна як жорстоку та варварську і вихваляє український дух.

Джонсон каже, що знімає цей фільм, бо любить Україну і керується почуттям справедливості.

"Я просто не думаю, що коли-небудь бачив настільки очевидний приклад добра і зла, правильного і неправильного. Те, що зробив Путін, було абсолютним злочином", - сказав він про вторгнення.

Росія відреагувала на документальний фільм заявою, звинувативши Джонсона у зриві можливої мирної угоди у 2022 році і, отже, у взятті на себе "особистої відповідальності" за загибель людей.

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