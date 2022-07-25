Навіть зараз росіяни розміщують військову техніку біля житлових будинків.

Російські військові погрожують повністю зруйнувати Мелітополь у разі відступу.

Про це мер міста Іван Федоров розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Одну річ я чув вже не від однієї людини. Окупанти кажуть, що, якщо вони будуть виходити з Мелітополя, а те, що вони це припускають, це вже добре... Вони кажуть: "якщо ми будемо з міста виходити, заміновано все, зруйновано буде все". І це точно не про забезпечення безпеки нашої інфраструктури", – розповів Федоров.

За словами мера, навіть зараз росіяни всю військову техніку і військові об'єкти розташовують біля житлових багатоповерхових будинків.

"Вони стріляють, а наші війська не можуть відповідати дзеркально", – пояснив Федоров.

Він додав, що зараз з Мелітополя можна виїхати. Однак черги на виїзд у Василівці дуже великі. Людям доводиться проводити кілька ночей в полі, щоб виїхати на вільну територію.

"Зараз йде друга хвиля евакуації, вже десь 3 тижні. Перша була на початку повномасштабної війни. Третю хвилю ми очікуємо на початку опалювального сезону", – підсумував Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що українська влада планує евакуювати з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей декілька десятків тисяч людей.

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