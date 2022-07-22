За його словами, отримання Україною певної кількості HIMARS суттєво змінило картину бою.

Контрнаступ ЗСУ відбуватиметься точно. Залишати українські території Росії не можна. Інакше це відкладена війна, окупація та руйнація України - цього ми точно не можемо допустити.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

Проте, за його словами конкретику щодо контрнаступу і його термінів може давати лише Генеральний штаб та Верховний Головнокомандувач.

"Я не готовий коментувати коли та як буде наступ чи контрнаступ. Він йде постійно. Там оперативна обстановка: вони (росіяни - ред.) наступають - ми відбиваємо і можемо відразу контрнаступати. Вони (росіяни - ред.) платять дуже велику ціну за кілометр просування українською територією. Це дуже гарно, тому що це виснажує російську армію", - наголосив Подоляк.

Водночас, за його словами, отримання Україною певної кількості HIMARS суттєво змінило картину бою.

"Нині це інший тип війни у порівнянні з першими двома місяцями. Зараз війна артилерійська, далекобійна. Російська артилерія завдавала велику кількість ударів по наших позиціях, тому що у них не була розірвана логістика. Тобто, дуже легко було підвозити снаряди. Буквально, доходило до 50 тисяч пострілів російської артилерії щодня", - зазначив Подоляк.

Нині кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів, як тільки почали працювати HIMARS, що можуть знищувати логістичні центрі і склади з боєприпасами, стверджує радник голови ОП.

"Це суттєво змінює картину того, що відбувається на сході і півдні України. Якщо будуть збільшуватися можливості нашої далекобійна артилерії, включаючи РСЗВ, то Росія швидше покине нашу територію. Конкретний приклад "доброї волі" на острові Зміїний ви вже бачили. Другий приклад, який може бути вже найближчим часом, це легендарний Антонівський міст на Херсонщині. Як тільки він перестане функціонувати, то Росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон", - переконаний Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ на Херсон

Сьогодні військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що біля села Високопілля в Херсонській області російські окупанти потрапили в котел і вимагають організувати "зелений коридор" для виходу з оточення українських захисників.

За даними The Insider, в результаті контрнаступу ЗСУ оточені до двох тисяч російських військових. "Зелений коридор" для виходу з оточення запросили три російські батальйонні тактичні групи, в тому числі рота спецназу і танкова, повідомили журналісти.

В ОК "Південь" розповіли, що проводять потужну операцію на півдні України, результати якої всіх здивують.

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