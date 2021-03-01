В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в неділю, 28 лютого, загинув молодший сержант Сергій Моісеєнко.
Про це повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook.
Він втратив життя внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ зі стрілецької та снайперської зброї.
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"Сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія", - йдеться у повідомленні.
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