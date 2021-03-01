28 лютого загинув боєць 36-ї бригади морської піхоти.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в неділю, 28 лютого, загинув молодший сержант Сергій Моісеєнко.

Про це повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook.

Він втратив життя внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ зі стрілецької та снайперської зброї.

Читайте такожУ Кабміні назвали умови для проведення виборів в ОРДЛО

"Сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія", - йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован