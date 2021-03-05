Боєць потрапив під снайперський обстріл неподалік Мар'їнки та отримав кульове поранення в голову.

Український військовий отримав поранення під час обстрілу окупантами на Донбасі.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Мар'їнка російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли українські позиції зі снайперської зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав один український воїн.

"Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого – тяжкий", – йдеться у зведенні.

Як зазначає ТСН з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід", боєць отримав кульове поранення в голову.

За інформацією штабу ООС, зараз на місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

Читайте такожРосія нарощує війська на окупованому Донбасі та поблизу кордонів – МіноборониЗагалом з початку доби, 5 березня, російські окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі. Поблизу населеного пункту Піски вони відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля Авдіївки – зі стрілецької зброї.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі також заявляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

"З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму "тиша". Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - заявили у штабі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи