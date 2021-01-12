Унаслідок обстрілів зі снайперських гвинтівок на Донбасі 11 січня загинув боєць 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Чоловіку було 38 років.
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Про це повідомляє сайт 0629 з посиланням на джерело у Донецькому обласному військовому комісаріаті.
У бійця залишилися матір, дружина і син.
«Командування 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині загиблого героя та розділяє невимовний біль важкої втрати», - цитує видання прес-службу командування.
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