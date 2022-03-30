Мер міста Ірпінь Олександр Маркушин заявив, що його місто "вистояло проти другої в світі армії".
Про це він заявив в інтерв'ю CNN.
"Ірпінь - невелике місто, але він не дозволив другої за величиною армії в світі просунутися вперед. У нас був дух, сильна армія і територіальна оборона, і відступати нам було нікуди. Ми боремося за нашу землю. Росіяни напали на Ірпінь і хотіли заволодіти ним, але не змогли. Вони захопили 30% міста. Кілька днів тому ми їх вибили. Тепер Ірпінь український на 100%", - сказав він
Маркушин зазначив, що українські сили знищили понад 100 автомобілів, а гуманітарна рятувальна операція все ще триває, оскільки багато жителів Ірпеня не змогли виїхати.
"Тут як і раніше небезпечно, тому що поруч Буча, Ворзель і Гостомель. Вони під військами РФ, які досі стріляють. Використовують систему "Град", снаряди і міни. Вивозимо поранених і трупи. Сьогодні і вчора ми евакуювали близько 500 осіб. Я сьогодні сам евакуював близько 50 дітей і 100 дорослих. Багато зруйнованих будівель, шкіл і дитячих садків. Є повністю зруйновані житлові багатоповерхівки", - додав мер.
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Як повідомляв УНІАН, 28 березня Олександр Маркушин повідомив, що Ірпінь був звільнений від окупантів, місто зачищали від противника. 30 числа мер сказав, що у місті загинули до 300 мирних жителів.